Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Matthew Weston ging am Montag auf den zweiten Fall eines auftretenden Kaposi-Sarkoms in der Langfriststudie mit dem Antikörper Amlitelimab ein. Zusätzliche Risikofaktoren seien problematisch, wenn es andere Behandlungsoptionen ohne solche Risiken gebe. Weston kalkuliert für Amlitelimab bei Atopischer Dermatitis aktuell mit einem Spitzenumsatz von rund 3 Milliarden Dollar bei einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80.34 €
|
Abst. Kursziel*:
9.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.62%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:47
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
