Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.3%  SPI 18’575 -0.3%  Dow 49’609 0.0%  DAX 24’339 -1.3%  Euro 0.9152 0.0%  EStoxx50 5’912 -1.0%  Gold 4’715 0.6%  Bitcoin 62’291 -0.2%  Dollar 0.7771 -0.4%  Öl 100.3 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Cronos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Hannover Rück gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: K+S präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Plug Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Verkaufsempfehlungen KW 19 11.05.2026 03:06:57

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
    Tipps des Experten: So könnten Anleger laut Warren Buffett reicher in Rente gehen
    Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor

    Bildquelle: bluecrayola / Shutterstock.com,asiandelight / Shutterstock.com,REDPIXEL.PL / Shutterstock.com
    In eigener Sache

    Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

    Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

    Weiterlesen!
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
    ✅ Sandoz
    ✅ Diamond Back Energy
    ✅ TotalEnergies

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

    Inside Trading & Investment

    08.05.26 Allianz auf Rekordkurs
    08.05.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen gesucht – Rheinmetall unter Druck
    08.05.26 Optimismus verfrüht
    08.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtstendenz?
    07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
    06.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
    05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’648.60 19.32 SB1BHU
    Short 13’911.15 13.97 S7LBMU
    Short 14’442.92 8.88 SQEBJU
    SMI-Kurs: 13’100.63 08.05.2026 17:30:30
    Long 12’550.31 19.32 SW7BAU
    Long 12’281.08 13.97 S0EBKU
    Long 11’755.43 8.94 SQOB2U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Ausblick: Plug Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
    Wolters Kluwer Q1 Revenues Down, Backs FY26 Outlook
    Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?
    So sehr belastet der Bitcoin-Absturz das Quartalsergebnis von Tesla
    Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    PayPal Holdings, Inc. Q1 Profit Falls
    Aktien New York: Gewinne trotz Nahost-Konflikt - Starker Arbeitsmarkt
    Shopify Q1 Net Loss Narrows, Stock Down In Pre-Market
    Aktien New York Schluss: Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg

    Top-Rankings

    KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 19: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.