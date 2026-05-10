KI-Infrastruktur wird zum Börsenfavoriten: Halbleiterwerte hängen Palantir ab

Die Last der Perfektion bei Palantir

Dass die Palantir-Aktie trotz einer fast verdoppelten Wachstumsrate und einer angehobenen Jahresprognose unter Druck geriet, ist primär auf die exorbitante Erwartungshaltung des Marktes zurückzuführen. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis im hohen zweistelligen Bereich war das Papier bereits so hoch bewertet, dass selbst exzellente Zahlen keine neuen Käufergruppen mehr mobilisieren konnten. Professionelle Akteure nutzten die positiven Schlagzeilen stattdessen für einen koordinierten Ausstieg, da die fundamentale Bewertung der Aktie inzwischen weit über den historischen Durchschnitten von Software-as-a-Service-Unternehmen liegt.

Physische Knappheit als Kurstreiber für Chip-Werte

Im krassen Gegensatz zur "luftigen" Bewertung der Software-Werte standen unlängst greifbare Fakten in der Halbleiterindustrie. Micron Technology löste eine Kaufwelle aus, nachdem bekannt wurde, dass die gesamten Produktionskapazitäten für High Bandwidth Memory (HBM) - die kritische Komponente für KI-Server - bis Ende des Jahres 2026 vollständig ausverkauft sind. Diese physische Verknappung signalisiert den Anlegern eine garantierte Umsatzplanung und eine enorme Preismacht, was zu massiven Kursziel-Anhebungen durch Wall-Street-Analysten führte.

Intels Comeback und die Rolle der Infrastruktur

Strategische Abwägung für das Portfolio

Die aktuelle Divergenz zwingt Anleger zu einer Neubewertung ihrer Gewichtung zwischen KI-Infrastruktur und KI-Anwendungen. Während die Chip-Produzenten durch volle Auftragsbücher kurzfristig besser gegen Bewertungseinbrüche geschützt scheinen, bleibt die Software-Seite ein klassisches Hochrisiko-Szenario mit Potenzial für hohe