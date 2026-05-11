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Bilanzumbau 11.05.2026 12:14:00

Cathie-Wood-Investment Tempus AI sichert sich 400 Millionen Dollar über Wandelanleihen - Aktie tiefer

Cathie-Wood-Investment Tempus AI sichert sich 400 Millionen Dollar über Wandelanleihen - Aktie tiefer

Tempus AI stockt Millionen-Finanzierung nach hoher Nachfrage auf 400 Millionen Dollar auf. Die zinslose Umschuldung stützt die Wachstums-Wette von Cathie Wood und befreit die Bilanz von teuren Bankkrediten.

Tempus AI
38.09 CHF 1.88%
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• Emissionsvolumen der Wandelanleihen von 350 auf 400 Millionen US-Dollar ausgeweitet
• Teure, besicherte Bankkredite werden vollständig getilgt
• Cashflow künftig von Zinslasten befreit

Das US-Technologieunternehmen Tempus AI nutzt das aktuelle Marktumfeld für eine grossvolumige Umschuldung. Wie das Unternehmen in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, sicherte sich der Spezialist für KI-gestützte Präzisionsmedizin durch eine Privatplatzierung von Wandelanleihen insgesamt 400 Millionen US-Dollar. Aufgrund der hohen Nachfrage im institutionellen Sektor wurde das Emissionsvolumen gegenüber der ursprünglichen Planung um 50 Millionen US-Dollar aufgestockt. Die Nachricht rückt auch die Tempus AI Aktie verstärkt in den Fokus von Investoren, die der Strategie von Cathie Wood folgen.

Zinsfreie Finanzierung bis 2032

Laut Unternehmensangaben sind die emittierten vorrangigen, nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen als Nullkupon-Anleihen konzipiert. Tempus AI muss während der Laufzeit bis 2032 somit keine Zinsen an die Gläubiger leisten. Die Rendite der Investoren speist sich ausschliesslich aus der Option, die Papiere in Class-A-Stammaktien zu wandeln. Der Wandlungspreis wurde auf ca. 69,26 US-Dollar fixiert - ein Aufschlag von 40 Prozent zum Referenzkurs an der NASDAQ. Am Freitag hatte die Aktie, die im Jahresverlauf bislang mit einer ernüchternden Performance von -15,6 Prozent präsentiert, bei 49,86 US-Dollar geschlossen.

Vollständige Tilgung besicherter Kredite

Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass der Nettoerlös von rund 384,1 Millionen US-Dollar zweckgebunden ist: Tempus AI plant, ca. 307,7 Millionen US-Dollar zu verwenden, um bestehende, vorrangig besicherte Bankdarlehen vorzeitig und vollständig abzulösen. Dieser Tausch von verzinsten Bankkrediten gegen zinslose Wandelanleihen entlastet den Cashflow unmittelbar von laufenden Schuldendienst-Verpflichtungen. Die verbleibenden Mittel fliessen laut Tempus in die Liquiditätsreserve für das operative Geschäft und mögliche Akquisitionen.

Warum Cathie Wood auf Tempus AI vertraut

Die Marktpositionierung von Tempus AI wird massgeblich durch das Engagement von Cathie Woods ARK Invest gestützt. Wood begründet ihre Beteiligung mit der massiven Datenbibliothek des Unternehmens, die klinische und molekulare Informationen verknüpft. Aus Sicht der Investorin fungiert die KI-Plattform als entscheidender Hebel, um die Treffsicherheit in der Onkologie zu erhöhen und die Zeitspannen in der pharmazeutischen Wirkstoffsuche zu verkürzen. Für ARK Invest stellt die Aktie eine Kernposition im Bereich der genomischen Revolution dar.

Bewertung der Verwässerungsschutz-Strategie

Um die Interessen der Bestandsaktionäre zu schützen, hat das Unternehmen parallel zur Emission sogenannte "Capped Call"-Transaktionen abgeschlossen. Diese Derivategeschäfte zielen darauf ab, die Verwässerung bei einer späteren Wandlung zu minimieren. Die Absicherung greift bis zu einem Kurs von 98,94 US-Dollar. Für Anleger bedeutet die Transaktion einerseits eine stabilere Bilanz durch den Wegfall der Zinslast, andererseits aber die Akzeptanz einer potenziellen Kapitalverwässerung, sollte die Aktie den Wandlungspreis von rund 69 US-Dollar nachhaltig überschreiten.

Die Tempus AI-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,44 Prozent im Minus bei 49,64 US-Dollar.

Die aggressive Aufstockung der Emission signalisiert, dass der Kapitalmarkt Tempus AI zutraut, die marktführende Rolle bei KI-Diagnostik-Plattformen ohne klassischen Schuldendienst zu skalieren.

Claudia Stephan, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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