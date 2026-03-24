NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor dem am 23. April anstehenden Bericht zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem soliden Jahresauftakt, wobei die erwartete Bestätigung der Jahresziele durch den Pharmakonzern die Konsensschätzungen untermauern dürfte. Vor den Zahlen dürfte der Fokus zunächst aber auf der Präsentation der detaillierten Daten zum Antikörper Amlitelimab aus den Studien Coast-1, Coast-2 und Shore liegen./ck/rob/edh;