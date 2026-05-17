Anleger suchen Schutz vor KI-Schocks - und entdecken HALO-Aktien

• HALO-Aktien setzen auf KI-resistente Geschäftsmodelle• Unternehmen mit hohen physischen Vermögenswerten• Können HALO-Aktien wirklich den Markt schlagen?

Die Angst vor disruptiver Künstlicher Intelligenz verändert zunehmend die Aktienmärkte. Während einige Unternehmen als klare Gewinner der KI-Revolution gelten, suchen Anleger verstärkt nach Titeln, die möglichst wenig von technologischer Verdrängung betroffen sind. In diesem Kontext rücken sogenannte HALO-Aktien in den Fokus. Doch können diese "robusten" Werte den Gesamtmarkt tatsächlich dauerhaft schlagen? Ein Blick auf aktuelle Marktanalysen liefert eine differenzierte Antwort.

Was sind HALO-Aktien und warum werden sie plötzlich so beliebt?

HALO steht für "heavy assets, low obsolescence" - also Unternehmen mit hohen physischen Vermögenswerten und geringer Gefahr technologischer Veralterung. Der Finanzkommentator Josh Brown beschreibt diese Firmen auf seinem Blog als "aus Sicht von KI nicht disruptierbare Unternehmen".

Typische Beispiele sind Konzerne wie ExxonMobil, McDonalds, Coca-Cola, FedEx sowie Industriegrössen wie Caterpillar und Deere. Diese Unternehmen besitzen reale, schwer ersetzbare Infrastruktur, Produktionsketten oder Markenmacht, die nicht einfach durch KI ersetzt werden kann.

Der Hintergrund dieser Strategie ist klar: KI sorgt zwar für Effizienzgewinne, könnte aber gleichzeitig ganze Geschäftsmodelle überflüssig machen. Wie The Motley Fool betont, gab es bereits Marktreaktionen auf solche Sorgen - etwa einen starken Kursrückgang bei IBM, nachdem bekannt wurde, dass KI-Tools theoretisch auch traditionelle Softwarebereiche wie COBOL modernisieren könnten.

KI-Schock am Markt: Neue Gewinner- und Verliererlogik

Die Diskussion um HALO-Aktien wurde zusätzlich durch makroökonomische Szenarien befeuert. Citrini Research warnte Ende Februar 2026 in einem viel beachteten Szenario vor einer möglichen Zukunft, in der KI-bedingte Arbeitsplatzverluste die Arbeitslosenquote über 10 Prozent treiben könnten. Auch wenn es sich ausdrücklich nicht um eine Prognose, sondern um ein Szenario handelt, reagierten die Märkte laut The Motley Fool daraufhin mit Kursabschlägen.

Parallel dazu betonen prominente Investoren die enorme langfristige Wirkung von KI. So sagte Jeff Bezos bei der Italian Tech Week 2025 in Turin, es sei "schwer, die Auswirkungen zu übertreiben". Auch Cathie Wood und ARK Invest prognostizieren gemäss Big Ideas 2023 Report, dass der Marktwert disruptiver Innovationen - inklusive KI, Robotik, Energie-Speicher, Blockchain und Genomik - bis 2030 auf 200 Billionen US-Dollar ansteigen wird.

Diese gegensätzlichen Narrative - Disruption auf der einen Seite, Stabilität auf der anderen - treiben die Nachfrage nach HALO-Aktien weiter an.

Können HALO-Aktien wirklich den Markt schlagen?

Die entscheidende Frage für Anleger lautet jedoch: Sind HALO-Aktien tatsächlich Outperformer? Kurzfristig scheint die Antwort teilweise "ja" zu sein. Laut The Motley Fool gehören viele HALO-Werte im laufenden Jahr zu den stärksten Performern im S&P 500. Gleichzeitig stehen klassische Software- und KI-nahe Titel immer wieder unter Druck.

Doch langfristig ist das Bild weniger eindeutig. HALO-Unternehmen profitieren zwar oft indirekt von KI - etwa durch effizientere Lieferketten, automatisierte Produktion oder bessere Logistik. Gleichzeitig gelten sie aber häufig als reife, defensive Geschäftsmodelle mit begrenztem Wachstumspotenzial.

Das bedeutet: Sie können Stabilität liefern, aber nicht zwingend überdurchschnittliches Wachstum. Genau hier liegt das Spannungsfeld für Anleger. Sie bieten Anlegern ein Gefühl von Stabilität in einem zunehmend technologisch getriebenen Marktumfeld. Doch die Hoffnung, damit dauerhaft den Markt zu schlagen, bleibt begrenzt.

Die Strategie ist damit wohl weniger ein Allheilmittel als vielmehr eine defensive Positionierung. HALO-Aktien können ein Portfolio stabilisieren - aber ob sie langfristig den breiten Markt übertreffen, hängt stark davon ab, wie schnell und tief KI tatsächlich ganze Branchen verändert. Für Anleger bleibt damit vor allem eines entscheidend: Nicht nur zu fragen, welche Unternehmen "KI-sicher" sind - sondern auch, welche Geschäftsmodelle in einer KI-getriebenen Welt weiterhin wachsen können.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

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