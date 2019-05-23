Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

28.50
CHF
-1.50
CHF
-5.00 %
23.05.2019
SWX
19.09.2025 12:09:13

Salzgitter Neutral

Salzgitter
21.23 CHF 3.72%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Andrew Jones bezog sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Konzernchef Gunnar Groebler in einem Interview von Verzögerungen bei dem "Salcos"-Programm mit dem Ziel einer klimaneutralen Stahlproduktion gesprochen habe. Wegen des konjunkturellen Umfelds und des fehlenden regulatorischen Rahmens werde wohl erst 2028 oder 2029 über weitere Investitionen entschieden. Der Experte sprach von positiven Auswirkungen auf die Bilanz, während die Entwicklung negativ sei für die "grüne Transformation"./rob/tih/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23.38 € 		Abst. Kursziel*:
-3.76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.18%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse