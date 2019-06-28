Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
Salzgitter Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter von 23 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Quartalszahlen des Stahlkonzerns seien ohne größere Überraschungen geblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der in den Aktien eingepreiste Bewertungsaufschlag berücksichtige bereits die zunehmende Wahrscheinlichkeit struktureller Entlastungen durch geplante EU-Handelsschutzmaßnahmen sowie eine mögliche Konjunkturerholung ab 2026./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Halten
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
29.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
29.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
