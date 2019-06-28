Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

27.72
CHF
0.22
CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
10.11.2025 16:37:53

Salzgitter Halten

Salzgitter
27.70 CHF 6.72%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter von 23 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Quartalszahlen des Stahlkonzerns seien ohne größere Überraschungen geblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der in den Aktien eingepreiste Bewertungsaufschlag berücksichtige bereits die zunehmende Wahrscheinlichkeit struktureller Entlastungen durch geplante EU-Handelsschutzmaßnahmen sowie eine mögliche Konjunkturerholung ab 2026./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

