Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
91.40CHF
0.34CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.10.2025 08:50:04
Saint-Gobain Sector Perform
Saint-Gobain
87.49 CHF -0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die Strategie des Managements, die Entwicklung hin zu einem wachstumsstarken Unternehmen mit hohen Margen voranzutreiben, halte er für die richtige langfristige Entscheidung, die eine bessere Bewertung verdient habe, schrieb Oliver Dyson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
109.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
91.82 €
|
Abst. Kursziel*:
18.71%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
90.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.60%
|
Analyst Name::
Oliver Dyson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|91.40
|0.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|09:52
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|09:49
|
Deutsche Bank AG
TRATON Buy
|09:40
|
UBS AG
Diageo Buy
|09:39
|
UBS AG
Saint-Gobain Neutral
|09:38
|
UBS AG
Apple Neutral
|09:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Saint-Gobain Buy