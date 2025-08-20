Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Saint-Gobain Aktie

91.40
CHF
0.34
CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
Saint-Gobain Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich des Kapitalmarktages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe neue mittelfristige Finanzziele vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprächen, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem würden bis 2030 attraktive Aktionärsrenditen in Höhe von rund 8 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

