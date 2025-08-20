Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

91.40
CHF
0.34
CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
26.09.2025 07:21:58

Saint-Gobain Overweight

Saint-Gobain
88.22 CHF 1.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall rechnet beim Bauzulieferkonzern mit einem Quartalswachstum auf vergleichbarer Basis von 0,4 Prozent. In ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende Oktober kappte sie allerdings ihre Jahresschätzungen etwas./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
90.02 € 		Abst. Kursziel*:
27.75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
90.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.41%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:21 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
