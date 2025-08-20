Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
91.40CHF
0.34CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
26.09.2025 07:21:58
Saint-Gobain Overweight
Saint-Gobain
88.22 CHF 1.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall rechnet beim Bauzulieferkonzern mit einem Quartalswachstum auf vergleichbarer Basis von 0,4 Prozent. In ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende Oktober kappte sie allerdings ihre Jahresschätzungen etwas./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
90.02 €
|
Abst. Kursziel*:
27.75%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
90.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.41%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
