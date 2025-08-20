Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’491 0.1%  SPI 17’212 -0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’175 -0.9%  Euro 0.9291 -0.2%  EStoxx50 5’528 -0.7%  Gold 4’139 0.7%  Bitcoin 90’008 -2.9%  Dollar 0.8039 0.0%  Öl 62.0 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BP-Aktie aber schwach: Raffineriemargen steigen voraussichtlich - Produktion nimmt zu
Rio Tinto-Aktie im Minus: Eisenerz-Förderung in Q3 bleibt konstant
ZEW-Konjunkturerwartungen im Oktober leicht im Plus
Amazon-Aktie im Fokus: Joboffensive und Protest-Kündigung
NVIDIA und OpenAI: Neuer Milliarden-Deal entfacht alte Blasen-Ängste
Suche...

Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

91.40
CHF
0.34
CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2025 10:22:21

Saint-Gobain Neutral

Saint-Gobain
87.49 CHF -0.83%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 97 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die europäische Baustoffindustrie sei dies kein goldenes Zeitalter des Bauwesens, resümierte Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Saint-Gobain sei die Transformation noch nicht abgeschlossen, aber wegen der schwierigen Endmärkte dürfte die Gewinndynamik kurzfristig gesehen begrenzt sein./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
88.00 € 		Abst. Kursziel*:
7.95%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
88.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.08%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.10.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
07.10.25 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
07.10.25 Saint-Gobain Neutral UBS AG
07.10.25 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen