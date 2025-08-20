Saint-Gobain 87.49 CHF -0.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 97 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die europäische Baustoffindustrie sei dies kein goldenes Zeitalter des Bauwesens, resümierte Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Saint-Gobain sei die Transformation noch nicht abgeschlossen, aber wegen der schwierigen Endmärkte dürfte die Gewinndynamik kurzfristig gesehen begrenzt sein./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT



