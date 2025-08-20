Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
Saint-Gobain Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 97 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die europäische Baustoffindustrie sei dies kein goldenes Zeitalter des Bauwesens, resümierte Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Saint-Gobain sei die Transformation noch nicht abgeschlossen, aber wegen der schwierigen Endmärkte dürfte die Gewinndynamik kurzfristig gesehen begrenzt sein./edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
88.00 €
Abst. Kursziel*:
7.95%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
88.72 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.08%
Analyst Name::
Julian Radlinger
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|91.40
|0.37%
