Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
91.40CHF
0.34CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
07.10.2025 09:39:31
Saint-Gobain Neutral
Saint-Gobain
87.49 CHF -0.83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain auf "Neutral" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Baustoffproduzent einen Fahrplan für die Jahre bis 2023 vorgestellt, der sich auf das Wachstum in neuen Bereichen fokussiere, schrieb Marcus Cole in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
91.82 €
|
Abst. Kursziel*:
5.64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
90.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.32%
|
Analyst Name::
Marcus Cole
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|91.40
|0.37%
