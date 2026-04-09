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09.04.2026 08:56:59
SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 348 auf 365 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Profil des Luftfahrtzulieferers sei robust, das erste Quartal dürfte solide ausgefallen sein, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
314.40 €
|
Abst. Kursziel*:
16.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
313.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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