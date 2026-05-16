|Trading Signals
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16.05.2026 10:00:00
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.
Beachtliche Profitabilität
Für einen Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt reichte es zunächst nicht. Was auch daran gelegen haben könnte, dass die 200-Tage-Linie im Bereich von 80 Schweizer Franken und damit in etwa auf gleicher Höhe mit einem horizontalen Widerstand verläuft. Insofern stellt sich die Frage, ob der Sprung über diese Barriere im zweiten Anlauf klappen kann. Die Chancen stehen nicht schlecht. Im Schlussquartal 2026 hat Logitech - trotz der Eskalation im Mittleren Osten - besser abgeschnitten, als von Analyten erwartet. Aufhorchen liess das Unternehmen vor allem mit seiner Profitabilität: Die Bruttomarge (Non-Gaap) ging im Fiskaljahr 2026 um 10 Basispunkte auf 43.6 Prozent nach oben. 18.8 Prozent der Umsätze blieben im operativen Ergebnis hängen - 180 Basispunkte mehr, als 2025. Abgesehen von der Corona-Zeit, als die Nachfrage nach Mäusen, Controllern und Headsets boomte, ist das ein Rekordwert. Was zeigt: Logitech hat mit Preiserhöhungen und Kostenkürzungen erfolgreich gegen den von den US-Zöllen ausgehenden Druck gewehrt.
KI als Chance
In der laufenden Geschäftsperiode setzt die CEO auf Investitionen. "Die Welt verändert sich durch KI so schnell, was so viele Möglichkeiten bietet", erklärte Faber in einem Interview mit Reuters. Dank der starken Entwicklung im vergangenen Jahr verfüge Logitech über die "Feuerkraft", um die Innovationen zu forcieren. Sie denkt dabei sowohl an das besonders resiliente Gaming-Geschäft, als auch an die Anwendungen für Firmenkunden. Hier nutzt Logitech unter anderem mit der neuen Kamera für Videokonferenzen, "Rallye AI", die Möglichkeiten der KI. Die Künstliche Intelligenz hilft dem Unternehmen auch, die Produktentwicklung zu beschleunigen. Als Beispiel nennt das Management die Gaming-Mouse "PRO X2 SUPERSTRIKE": Vom Prototyp bis zur Einführung sind hier keine zwölf Monate vergangenen.
Anhaltendes Momentum
Obwohl die Lage im Mittleren Osten den Vertrieb erschwert, möchte Faber das operative Momentum in die laufende Periode mitnehmen. Konkret rechnet sie für das erste Quartal 2027 zu konstanten Wechselkursen mit einem Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent. Die operative Marge soll zwischen 16.5 und 17.5 Prozent landen. Damit würde sich Logitech im Rahmen der langfristigen Zielsetzung von 15 bis 18 Prozent bewegen. Es gibt Risiken. Ausbremsen könnte den Hardwarespezialisten eine neue Eskalation in der Golfregion. Während die Logistik schon jetzt betroffen ist, droht ein weiterer Anstieg beim Ölpreis die Ausgaben für Gaming- und IT-Zubehör abzuwürgen.
Noch ist es nicht soweit und daher die Chance auf einen charttechnischen Ausbruch der Logitech-Aktie intakt. Trader können das positive Szenario mit einem Call Warrant ins Kalkül ziehen. Leonteq hat den Strike bei 77.50 Schweizer Franken fixiert. Der Optionsschein notiert also leicht im Geld. Momentan zeigt das Anfang Jahr emittierte Produkt einen Hebel von 9.0. Natürlich wirkt die Bauweise des Warrants auch in die gegenteilige Richtung. Sollte Logitech unter Druck geraten, müssten Anleger mit überproportionalen Verlusten rechnen.
|Trading Idee Logitech
|Basiswert
|Logitech
|Produktgattung
|Call Warrant
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Leonteq
|ISIN / Valor
|CH1511779238 / 151177923
|Laufzeit
|18.12.2026
|Stand
|15.05.26 08:45 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|0.462 Franken
|Strike
|77.50 Franken
|Ratio
|20.00
|Hebel
|8.96
|Innerer Wert
|0.0703 Franken
|Stop-Loss
|0.25 Franken
|Ziel
|0.70 Franken (52%)
Disclaimer:
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