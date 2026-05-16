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Warum diese Aktien zur nächsten Milliardenchance im KI-Markt werden könnten

Warum diese Aktien zur nächsten Milliardenchance im KI-Markt werden könnten

Explosives Wachstum und volle Auftragsbücher: Im Windschatten von NVIDIA erobern Experten für Flüssigkeitskühlung den KI-Markt und verzeichnen massive Kursgewinne.

• Neben NVIDIA & Co. rücken nun auch Thermal-Spezialisten in den Fokus
• Volle Auftragsbücher, explosives Wachstum und strategische Übernahmen
• Gibt es weiteres Potenzial nach oben?

Neben NVIDIA & Co: Thermal-Könige gewinnen an Bedeutung am KI-Markt

Der massive Kapitalfluss der Hyperscaler in den Aufbau von KI-Infrastrukturen hat längst eine Kettenreaktion ausgelöst, die weit über die reine Chipproduktion hinausgeht. Während die erste Phase des Booms vor allem Hardware-Komponenten und die Energieversorgung beflügelte, rückt nun die thermische Belastung der Systeme in den Fokus, wie Barron's erklärt. Da die kommende Generation von Hochleistungschips einen massiv höheren Energiebedarf aufweist und entsprechend extreme Hitze entwickelt, stossen herkömmliche Luftkühlungen an ihre physikalischen Grenzen.

Branchenexperten identifizieren daher fortschrittliche Kühltechnologien als das nächste entscheidende Glied in der KI-Wertschöpfungskette. Insbesondere die Flüssigkeitskühlung wird als unverzichtbar angesehen, um die Effizienz der Rechenprozesse zu maximieren und die Rentabilität der milliardenschweren Investitionen sicherzustellen. "Flüssigkeitskühlung und fortschrittliches Wärmemanagement sind ein wesentliches Element, um die Produktion von KI-Token und den ROI von Hyperscaler-Investitionen zu maximieren", erklärt Dauvin Peterson von 22V Research. Mit der Einführung neuer Server-Konfigurationen, die noch im Laufe des Jahres 2026 erwartet werden, dürfte die Integration von Flüssigkeitskühlsystemen direkt ab Werk zum neuen Industriestandard für sogenannte "KI-Fabriken" werden. "Der Übergang zu vollständig flüssigkeitsgekühlten Racks erfolgte mit der Veröffentlichung der NVIDIA Vera Rubin Konfigurationen. Die Auslieferung ist für später im Jahr 2026 geplant", fügte Peterson hinzu. "Diese Geräte werden mit integrierten Flüssigkeitskühlsystemen konfiguriert, gebaut und ausgeliefert… Als Standard für KI-Fabriken stellt dies eine klare und glaubwürdige Nachfrage dar."

Volle Auftragsbücher und steigende Kurse

Dieser technologische Wandel schlägt sich bereits deutlich in den Auftragsbüchern nieder. Führende Anbieter von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik verzeichnen ein explosives Wachstum der Bestellungen aus dem Rechenzentrum-Sektor, das teilweise im dreistelligen Prozentbereich liegt. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, setzen einige etablierte Infrastruktur-Dienstleister bereits auf strategische Übernahmen spezialisierter Anbieter von Kühlungshardware und Kältemitteln.

Und auch Anleger honorieren dieses Potenzial bereits: Die relevanten Akteure in diesem Sektor konnten ihren Börsenwert im vergangenen Jahr im Schnitt verdoppeln. Trotz einer im Vergleich zum Gesamtmarkt höheren Bewertung wird das künftige Gewinnwachstum dieser Gruppe aufgrund der unverzichtbaren Rolle für die KI-Infrastruktur als überdurchschnittlich eingeschätzt.

Besonders drei Akteure rücken hierbei ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Vertiv Holdings, Modine Manufacturing und nVent Electric.
Für Vertiv ging es in den vergangenen 52 Wochen um beeindruckende 250 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn liegt das Plus beim Anbieter von kritischer digitaler Infrastruktur bei 128 Prozent. Die Papiere von Modine legten innerhalb der letzten 52 Wochen um rund 167 Prozent zu. Seit Beginn des Jahres verzeichnet der Spezialist für Thermomanagement ein Plus von 109 Prozent. Und auch nVent Electric konnte innerhalb der letzte 52 Wochen um 154 Prozent zulegen. Der Experte für elektrische Gehäuse- und Verbindungslösungen stieg seit Jahresbeginn um rund 70 Prozent an.

Analystenkonsens im Blick

Trotz der massiven Kursgewinne im vergangenen Jahr zeigt das Stimmungsbarometer der Wall Street laut TipRanks-Daten weiterhin auf Optimismus. Experten sehen den Sektor für spezialisierte Kühltechnologien erst am Anfang eines mehrjährigen Wachstumszyklus. Bemerkenswert ist jedoch das aktuelle Marktumfeld: Während die Analysten ihre Kaufempfehlungen fast ausnahmslos beibehalten, sind die Kurse einiger Titel derart rasant gestiegen, dass sie ihre durchschnittlichen Preisziele bereits hinter sich gelassen haben.

Besonders deutlich wird dies bei Vertiv Holdings. Die Aktie wird von 15 Analysten als "Buy" eingestuft, während lediglich zwei zum Halten raten. Daraus ergibt sich eine starke Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 347,50 US-Dollar mit einer hohen Prognose bei 425,00 US-Dollar und einer niedrigen bei 260,00 US-Dollar. Damit ergibt sich zum letzten Schlusskurs von 369,99 US-Dollar ein Abwärtspotenzial von 6,08 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Modine Manufacturing. Die Aktie wird von allen 4 beobachtenden Analysten als "Buy" eingestuft, was einer klaren Kaufempfehlung ("Strong Buy") entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 272,25 US-Dollar mit einer hohen Prognose bei 290,00 US-Dollar und einer niedrigen bei 263,00 US-Dollar. Damit ergibt sich zum letzten Schlusskurs von 279,20 US-Dollar ein Abwärtspotenzial von 2,49 Prozent.

Komplettiert wird das optimistische Trio durch nVent Electric. Die Aktie wird von 12 Analysten mit "Buy" und von einem Analysten mit "Hold" bewertet, woraus sich ebenfalls eine starke Kaufempfehlung ("Strong Buy") ableiten lässt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 181,83 US-Dollar mit einer hohen Prognose bei 200,00 US-Dollar und einer niedrigen bei 150,00 US-Dollar. Damit ergibt sich zum letzten Schlusskurs von 172,91 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 5,16 Prozent.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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