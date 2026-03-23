SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter beschäftigte am Dienstag mit den Risiken des Nahost-Konflikts für den französischen Technologiekonzern und Triebswerkshersteller. Safrans direkte Triebwerkspräsenz im Nahen Osten sei mit gerade einmal 5 Prozent gering. Die Unsicherheit bleibe hoch, aber die Aussicht auf eine Beilegung des Konflikts biete eine attraktive Einstiegschance./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
285.10 €
|
Abst. Kursziel*:
26.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
282.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.30%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
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16.03.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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