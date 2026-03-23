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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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24.03.2026 08:45:31

SAFRAN Buy

SAFRAN
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter beschäftigte am Dienstag mit den Risiken des Nahost-Konflikts für den französischen Technologiekonzern und Triebswerkshersteller. Safrans direkte Triebwerkspräsenz im Nahen Osten sei mit gerade einmal 5 Prozent gering. Die Unsicherheit bleibe hoch, aber die Aussicht auf eine Beilegung des Konflikts biete eine attraktive Einstiegschance./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
285.10 € 		Abst. Kursziel*:
26.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
282.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.30%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
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08:45 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 SAFRAN Neutral UBS AG
09.03.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
06.03.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
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