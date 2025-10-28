SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
13.62CHF
0.04CHF
0.30 %
10:15:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 08:48:58
SAF-HOLLAND SE Buy
SAF-HOLLAND
13.62 CHF 0.30%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solides Geschäft in Europa werde weiter durch die Schwäche in Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum überschattet, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Lkw-Zulieferers./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
14.76 €
Abst. Kursziel*:
76.15%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
14.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
75.91%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
