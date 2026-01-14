Apple Aktie 908440 / US0378331005
|
14.01.2026 21:07:00
Apple-Aktie: Neues Kreativ-Abo mit klaren Zusagen zum Datenschutz
Der Konzern positioniert sich im KI-Wettbewerb mit einem Angebot, das Kreative und Investoren gleichermassen adressiert.
Apple bündelte im Creator-Studio-Abo unter anderem seine Software für Videoschnitt und Bildbearbeitung sowie neue KI-Funktionen für Büro-Apps. Mit dem Angebot greift der Konzern in dem Geschäft unter anderem den Platzhirsch Adobe an. Nutzer haben dabei nicht die Möglichkeit, auszuwählen, welche KI-Modelle im Hintergrund für einzelne Aufgaben eingesetzt werden. Apple habe die aus Sicht des Konzerns besten Modelle für jeweilige Aufgaben ausgewählt, sagte Chiu-Watson.
Beim Einsatz von KI halte sich Apple an den Grundsatz, dass man menschliche Kreativität ergänzen wolle, betonte der für Produktmarketing zuständige Bob Borchers. "Wir wollen ihre Fähigkeiten erweitern, aber nicht ersetzen." Auch sei Apple überzeugt, dass von Nutzern erstellte Dinge ihr Eigentum bleiben und nur sie die Kontrolle darüber haben, wo und wann sie geteilt werden.
Im NASDAQ-Handel am Mittwoch verliert die Apple-Aktie zeitweise 0,65 Prozent auf 259,36 US-Dollar.
/so/DP/jha
CUPERTINO (awp international)
