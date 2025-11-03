Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
26.65EUR
-0.48EUR
-1.77 %
08:43:06
BMN
04.11.2025 06:17:25
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte den Iren am Montagabend im Nachgang des Quartalsberichts solide Preissignale und starke mittelfristige Aussichten./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
30.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
26.45 €
Abst. Kursziel*:
15.31%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
26.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.45%
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
03.11.25
|Dank neuer Boeing-Jets: Ryanair erwartet mehr Fluggäste - Kurssprung (AWP)
03.11.25
|Mehr neue Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an (AWP)
02.11.25
|Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
19.10.25