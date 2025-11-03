Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 3’993 -0.2%  Bitcoin 84’438 -1.9%  Dollar 0.8071 -0.1%  Öl 64.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Wisekey-Aktie: Gemeinsam mit Schweizer Armee wird Satellitensicherheit weiterentwickelt
Goldpreis fällt unter 4.000-Dollar-Marke - starker Dollar belastet
Deutsche Bank für europäische Aktien vs. US-Titel positiv gestimmt
Georg Fischer-Aktie: Bis 2030 sollen sämtliche Geschäftsbereiche kräftig wachsen
Suche...

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

26.65
EUR
-0.48
EUR
-1.77 %
08:43:06
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 06:17:25

Ryanair Overweight

Ryanair
26.65 EUR -1.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte den Iren am Montagabend im Nachgang des Quartalsberichts solide Preissignale und starke mittelfristige Aussichten./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.45 € 		Abst. Kursziel*:
15.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.45%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?