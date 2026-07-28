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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Bewertung im Blick 28.07.2026 15:19:44

DZ BANK: Kaufen-Note für Deutsche Telekom-Aktie

DZ BANK: Kaufen-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Karsten Oblinger das Deutsche Telekom-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Telekom
25.65 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Deutsche Telekom von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Tochter T-Mobile US habe einen soliden Bericht für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Allerdings sei diesmal lediglich der Ausblick für den Cashflow angehoben worden, was vom Markt zunächst u?bertrieben abgestraft worden sei. Oblinbger senkte seine Zielbewertung für T-Mobile US leicht, was zum neuen fairen Wert für die T-Aktie führe.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:02 Uhr 1.6 Prozent im Plus bei 27.49 EUR. Bisher wurden heute 1’491’963 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 2.6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
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