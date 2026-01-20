SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
13.47CHF
0.09CHF
0.69 %
09:16:25
BRXC
22.01.2026 07:18:36
SCHOTT Pharma Sector Perform
SCHOTT Pharma
13.47 CHF 0.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die gesenkten Erwartungen im Zuge der Geschäftszahlen von Anfang Dezember spiegelten die nur schwer einzuschätzende Marktlage für wichtige Produktlinien wider, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die strukturellen Wachstumsimpulse aber intakt./rob/bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
14.46 €
Abst. Kursziel*:
24.48%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
14.52 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.97%
Analyst Name::
Charles Weston
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
