SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

13.47
CHF
0.09
CHF
0.69 %
09:16:25
BRXC
22.01.2026 07:18:36

SCHOTT Pharma Sector Perform

SCHOTT Pharma
13.47 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die gesenkten Erwartungen im Zuge der Geschäftszahlen von Anfang Dezember spiegelten die nur schwer einzuschätzende Marktlage für wichtige Produktlinien wider, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die strukturellen Wachstumsimpulse aber intakt./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

SCHOTT Pharma Sector Perform
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
14.46 € 		Abst. Kursziel*:
24.48%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
14.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.97%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse