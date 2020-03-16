RWE 32.84 CHF -1.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 47,5 auf 46,5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido kappte am Montagabend zwar seine Schätzungen für die Essener etwas. Trotz unter den Markterwartungen liegender Halbjahreszahlen blieben die Jahresziele allerdings glaubwürdig und die Ziele für das Ergebniswachstum der kommenden Jahre gut untermauert./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:30 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.