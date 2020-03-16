|Kurse + Charts + Realtime
02.09.2025 07:24:46
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 47,5 auf 46,5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido kappte am Montagabend zwar seine Schätzungen für die Essener etwas. Trotz unter den Markterwartungen liegender Halbjahreszahlen blieben die Jahresziele allerdings glaubwürdig und die Ziele für das Ergebniswachstum der kommenden Jahre gut untermauert./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.40 €
|
Abst. Kursziel*:
35.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.25%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|07:24
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.25
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|RWE Kaufen
|DZ BANK
