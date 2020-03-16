Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.09.2025 07:24:46

RWE Overweight

RWE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 47,5 auf 46,5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido kappte am Montagabend zwar seine Schätzungen für die Essener etwas. Trotz unter den Markterwartungen liegender Halbjahreszahlen blieben die Jahresziele allerdings glaubwürdig und die Ziele für das Ergebniswachstum der kommenden Jahre gut untermauert./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
46.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34.40 € 		Abst. Kursziel*:
35.17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.25%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

Analysen zu RWE AG St.

07:24 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
15.08.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.08.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 RWE Kaufen DZ BANK
