NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nahm in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Stellung zu einer möglichen Verfügung gegen US-Offshore-Windkraftprojekte, sollte Donald Trump erneut US-Präsident werden. Bereits freigegebene Projekte wären wohl nicht betroffen, betonte die Expertin. RWE sei in den USA ein Nachzügler und habe dort aktuell keine aktiven Projekte. Neue Ausschreibungen dürften die Auswirkungen möglicher Verzögerungen berücksichtigen./tih/gl;