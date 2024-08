NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns habe zwar seiner Schätzung entsprochen, aber um 7 Prozent über der Konsensprognose gelegen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Im Detail sei dies wohl vor allem auf eine besser als erwartete Entwicklung in der flexiblen Stromerzeugung zurückzuführen, wo das Ebitda um 20 Prozent über dem Konsens gelegen habe. Teilweise konterkariert worden sei dies durch den Bereich Energie- und Rohstoffhandel, der hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./ck/la;