FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery passte seine Schätzungen in der am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung an die Quartalsergebnisse an. Die Papiere seien im Branchenvergleich günstig, trotz dynamischeren Wachstums./ag/bek;