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09.07.2026 06:35:24

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 63 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern dürfte mit den Quartalszahlen am 13. August weitere Fortschritte bekannt geben, schrieb Ahmed Farman in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er geht von einem 31-prozentigen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) aus. Das Nettoergebnis im ersten Halbjahr schätzt er auf knapp eine Milliarde Euro - da es für 47 Prozent seines angenommenen Jahreswerts stehe, sollte das die Anleger beruhigen. Das neue Kursziel begründet Farman primär mit seiner aktualisierten Bewertung des Übertragungsnetzbetreibers Amprion, an dem RWE eine Mehrheit übernehmen will./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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