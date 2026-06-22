NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht in einem Mehrheitsanteil am Stromnetzbetreiber Amprion einen möglichen "Game Changer" für die Essener, wie er am Montag zu Berichten über Aufstockungspläne schrieb. Die kolportierte Übernahmeprämie sei viel geringer als bei ähnlichen Deals der jüngsten Vergangenheit. Mit einer Vollkonsolidierung von Amprion würde RWE "Iberdrola-esk", so Gandolfi. RWE winkten nicht nur ein zusätzliches Wachstumspotenzial, sondern auch geringere Kapitalkosten für den Gesamtkonzern./ag/gl;