Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Umsatzrückgänge im Automobilsegment seien vornehmlich auf niedrigere Preise und ein ungünstiges Verhältnis von Kunden und Automodellen in der Region Asien-Pazifik zurückzuführen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete sie dagegen das Industriegeschäft des Herstellers von Gasdruckfedern. Zudem seien die Chancen im Bereich Humanoide Roboter klarer geworden./rob/bek/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.02 €
|
Abst. Kursziel*:
46.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.65%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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