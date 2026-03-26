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27.03.2026 09:48:48

RWE Buy

RWE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sieht die Aktien des Energiekonzerns in seinem am Freitag vorliegenden Report als "essenziellen Kauf", denn das Wachstum und die Erfolgsbilanz rechtfertigten den Aufpreis. Der von RWE bis 2031 prognostizierte jährliche Gewinnanstieg sei konservativ./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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12.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Olly Jeffery 		KGV*:
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09:48 RWE Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
25.03.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
24.03.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
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