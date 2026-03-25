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26.03.2026 07:24:06

RWE Market-Perform

RWE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und Kapitalmarkttagen europäischer Energiekonzerne ihre Bewertungsmodelle. Für RWE bezog sie auch den überarbeiteten Strategieplan bis 2031 ein, der eine höhere Kapitalallokation in den USA beinhaltet, wie sie am Mittwochabend schrieb. Der Strategieplan sei realisierbar und solide./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
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RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
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Deepa Venkateswaran 		KGV*:
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