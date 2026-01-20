Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie

46.30
CHF
-0.33
CHF
-0.71 %
20.01.2026
SWX
RWE Buy

RWE
47.23 CHF -0.42%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 42 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit geplanten Kapitalausgaben von 35 Milliarden Euro von 2025 bis 2030 untermauere der Stromkonzern die Gewinnziele, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So solle bis 2030 das Ergebnis je Aktie auf 4 Euro verdoppelt werden. Das Wachstum sei eines der stärksten im Sektor, was im Aktienkurs noch nicht hinreichend berücksichtigt sei./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
58.00 €
Rating jetzt:
Rating: Buy
50.82 € 		Abst. Kursziel*:
14.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.13%
Analyst Name::
Analyst: Andrew Fisher
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

