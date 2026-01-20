RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 42 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit geplanten Kapitalausgaben von 35 Milliarden Euro von 2025 bis 2030 untermauere der Stromkonzern die Gewinnziele, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So solle bis 2030 das Ergebnis je Aktie auf 4 Euro verdoppelt werden. Das Wachstum sei eines der stärksten im Sektor, was im Aktienkurs noch nicht hinreichend berücksichtigt sei./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.82 €
|
Abst. Kursziel*:
14.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.13%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
20.01.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.01.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
19.01.26
|DAX aktuell: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)