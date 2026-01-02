RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
09.01.2026 13:23:16
RWE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieversorger sei gut positioniert und dürfte 2026 von einigen Kurstreibern profitieren, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2028 und zählt die Aktie zu ihren Branchenfavoriten./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
47.80 €
Abst. Kursziel*:
15.06%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
47.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.92%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
12:04
|Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an RWE-Aktie (finanzen.ch)
11:28
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
11:28