Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
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17.03.2026
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10.04.2026 07:34:06
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Währungseffekte dürften das erste Quartal deutlich belastet haben, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht des Pharmakonzerns./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
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Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
384.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 432.80
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthew Weston
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse