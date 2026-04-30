SMI 998089 / CH0009980894
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30.04.2026 20:14:00
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
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Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: Wall Street im Plus -- SMI und DAX schliessen mit klaren Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich mit kräftigen Zuschlägen. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag vermehrt auf rotem Terrain.