Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 7000 Pence auf "Hold" belassen. Das operative Jahresergebnis des Bergbaukonzerns habe leicht unter dem Konsens gelegen, schrieb Christopher LaFemina am Donnerstag. Angesichts des Abbruchs der Fusionsgespräche zwischen Rio und Glencore geht der Analyst zumindest vorerst davon aus, dass Rio seine auf der Hauptversammlung im Dezember vorgestellte Strategie weiterverfolgen werde./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:49 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
70.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70.83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
