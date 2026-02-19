NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 7000 Pence auf "Hold" belassen. Das operative Jahresergebnis des Bergbaukonzerns habe leicht unter dem Konsens gelegen, schrieb Christopher LaFemina am Donnerstag. Angesichts des Abbruchs der Fusionsgespräche zwischen Rio und Glencore geht der Analyst zumindest vorerst davon aus, dass Rio seine auf der Hauptversammlung im Dezember vorgestellte Strategie weiterverfolgen werde./ck/rob/ag;