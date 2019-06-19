Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’632 -0.1%  SPI 17’416 0.0%  Dow 46’602 0.0%  DAX 24’662 0.3%  Euro 0.9312 -0.1%  EStoxx50 5’654 0.1%  Gold 4’037 -0.1%  Bitcoin 97’559 -1.4%  Dollar 0.8011 0.4%  Öl 66.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Orsted-Aktie mit Aufschlägen: Windkraftkonzern streicht ein Viertel der Stellen und senkt Kosten
Hang Seng Bank-Aktie springt hoch: Hang Seng Bank vor Komplettübernahme durch HSBC
Diginex-Aktie mit kräftigem Plus: KI-Übernahmen und ESG-Strategie als Kurstreiber
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla warnt Trump-Regierung vor Aufweichung der US-Abgasregeln
Suche...
200.- Saxo-Deal

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2025 10:49:59

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
53.83 CHF 3.32%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 5100 auf 5300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne nun schon kurzfristig mit einem Kupferpreis von 10.000 US-Dollar pro Tonne und nicht wie bisher erst ab 2027/28, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der Experte verwies auf einen Produktionsstillstand in der Grasberg-Kupfermine in Indonesien sowie etliche andere Produktionsprobleme, was schon im laufenden Quartal zu einem Nachfrageüberhang führen werde. Eine mögliche Angebotsverbesserung im Kupfermarkt ab Mitte 2026 hänge von operativen Verbesserungen in vielen großen Bergwerken ab./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
53.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58.45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?