Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
08.10.2025 08:37:47

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
53.83 CHF 3.32%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeitigen Marktbedingungen forderten etliche Vorannahmen über Investitionen im Bergbaubereich heraus, schrieb Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch selbst mit den Rekordhochs für einige Rohstoffpreise bleibe er optimistisch und sehe weiter aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten. Bei Rio Tinto liege seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2026 rund 17 Prozent über der Konsensprognose. Auf Basis seiner Schätzung für die Eisenerzproduktion im vergangenen Quartal bräuchte Rio allerdings immer noch ein solides Schlussquartal, um das untere Ende der Zielspanne für 2025 zu erreichen./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
49.84 £ 		Abst. Kursziel*:
4.33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Hatch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Analysen zu Rio Tinto plc

08:37 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
