Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’002.20 €
|
Abst. Kursziel*:
29.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’005.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.30%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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