13.08.2025 08:50:22
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Rüstungszulieferer habe solide Resultate präsentiert, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Beim freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen überraschend stark abgeschnitten./rob/la/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
63.40 €
Abst. Kursziel*:
26.18%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
63.69 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.61%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RENK
07:30
|EQS-News: RENK Group AG reports strong revenue and earnings in H1 2025 – total order backlog at record level (EQS Group)
07:30
|EQS-News: RENK Group AG mit starkem Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 – Gesamtauftragseingang auf Rekordniveau (EQS Group)
12.08.25
|Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester (finanzen.ch)
11.08.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
11.08.25