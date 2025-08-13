RENK 58.84 CHF 2.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Rüstungszulieferer habe solide Resultate präsentiert, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Beim freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen überraschend stark abgeschnitten./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



