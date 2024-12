ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault angesichts eines Medienberichts über eine mögliche Fusion des Partners Nissan mit Honda auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst David Lesne verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass Renault in der Vergangenheit erklärt habe, dass es seine Beteiligung an Nissan reduzieren wolle. Sollte die Fusion kommen, wäre es seiner Ansicht nach für Renault kein Problem, Anteile an einen strategischen Partner und/oder Honda zu verkaufen./tih/mis;