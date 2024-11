HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach endgültigen Quartalszahlen der Online-Apotheke von 174 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten die sehr starken vorläufigen Umsatzzahlen bestätigt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Klares Highlight sei das starke Wachstum mit E-Rezepten in Deutschland./gl/edh;