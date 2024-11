MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse lobte am Dienstagmorgen sehr starke Resultate der Online-Apotheke. Besonders erfreulich sei, dass die Dynamik der Umsätze durch das elektronische Rezept in Deutschland mit dem Start in das Schlussquartal 2024 weiter zugenommen habe./ck/ag;