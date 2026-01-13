Redcare Pharmacy 63.09 CHF 3.02% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Anlegerstimmung für das Unternehmen hinter Shop Apotheke sollte sich im Zuge sinkender regulatorischer Unsicherheiten deutlich verbessern, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET



