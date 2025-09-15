Redcare Pharmacy 71.69 CHF 1.22% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Gespräch mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Unterhaltung habe sich um die wichtigsten Aspekte des Investmenthintergrunds gedreht, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das Wachstum des Marktes für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die Wettbewerbsdynamik, die Margenausweitung und die allgemeine Digitalisierung des europäischen Pharmamarktes - insbesondere in Deutschland./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



