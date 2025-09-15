Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Gespräch mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Unterhaltung habe sich um die wichtigsten Aspekte des Investmenthintergrunds gedreht, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das Wachstum des Marktes für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die Wettbewerbsdynamik, die Margenausweitung und die allgemeine Digitalisierung des europäischen Pharmamarktes - insbesondere in Deutschland./rob/edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.25 €
|
Abst. Kursziel*:
99.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.67%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
