NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Outperform" belassen. Die Vorgaben für die Vergütungen im Konsumgüterkonzern deckten sich mittlerweile stärker mit den Vorstellungen der Investoren, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Umbau der Forschung und Entwicklung und die Marktanteile bewegten sich in die richtige Richtung./bek/ag;