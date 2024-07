NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt auf "Hold" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Analyst David Hayes verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Konsumgüterherstellers. Reckitt habe über das vom Tornado betroffene US-Lager für Babynahrung in Indiana informiert. Der Ausfall sei wohl weitgehend durch Versicherungen abgedeckt. Hayes rechnet mit weiteren Details am 24. Juli./ck/he;