FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Hold" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. In seinen Prognosen berücksichtige er ein langsameres Wachstum des Konsumgüterkonzerns im Bereich Ernährung, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis;