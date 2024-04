NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt nach dem schwachen Jahresstart der Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 4100 auf 4400 Pence an und reflektiert damit etwas gesunkene Annahmen in puncto Prozessrisiken beim Konsumgüterkonzern./ag;