RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rational von 785 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen acht Quartalen sei der Profiküchen-Ausrüster mit einer durchschnittlichen operativen Gewinnmarge von 6,9 Prozent stärker gewachsen als die Konkurrenz, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Diese Outperformance sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
805.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
631.50 €
|
Abst. Kursziel*:
27.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
634.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.97%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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19.03.26
|EQS-News: Despite general economic weakness, Rational AG raises sales revenues by 6 percent to 1.26 billion euros (EQS Group)
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